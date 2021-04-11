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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تعرف على مواعيد قداسات الشعانين وأسبوع الآلام في «قبة الهواء»

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:52 م
الأب يوسف أسعد
الأب يوسف أسعد
جرجس صفوت
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أعلن الأب يوسف أسعد، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم "قبة الهواء" بشبرا مصر، للأقباط الكاثوليك، عن مواعيد قداسات أحد الشعانين.

وقال في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن مواعيد القداسات هي: "السبت ٢٤ أبريل الساعة ٧م - الأحد ٢٥ أبريل الساعة ٨ ص - الاحد ٢٥ أبريل الساعة ١٠ ص - الاحد ٢٥ أبريل الساعة ٦ م"، مؤكدًا أن الحضور بالحجز المسبق.

وتابع: "يبارك السعف في كل القداسات، ويصلى الجناز العام بعد كل القداسات، وكل القداسات احتفالية مدتها ساعتين، وتبدأ البصخات من يوم الاثنين صباحًا".

بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

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