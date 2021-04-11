«التعليم»: إعلان أسماء الفائزين بجوائز حساب توفير الأطفال والشباب

أجرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السحب الدوري الأول والثاني لعام 2021، على جوائز حساب توفير الأطفال والشباب، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، وهو السحب الذي يحرص على رعايته بانتظام منذ إصدار هذا الوعاء، إيمانًا منه بأهمية دور الشباب من الطلبة والطالبات، في بناء المجتمع وتشجيعًا لهم على تنمية ثقافة الإدخار.وحضر إجراءات السحب الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ووليد مطر، مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والفروع، رئيس اللجنة التنفيذية لدفاتر التوفير ذو الجوائز، وممثل وزارة التضامن الاجتماعي.وأعرب الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، عن خالص امتنانه وشكره لأعضاء اللجنة العليا للمشروع القومي لشقة المستقبل على رعاية البنك لهذا المشروع، الذى يعد أحد ثمار التعاون بين وزارة التربية والتعليم وبين بنك عريق كبنك التعمير والإسكان.وأوضح حجازى أن أهداف المشروع القومي للإدخار من أجل شقة المستقبل تتمثل في تنمية الوعي الإدخاري والثقافة المالية لدى الطلاب بمراحل التعليم المختلفة، وتنمية القدرة على التفكير والتخطيط للمستقبل، وإشراك المجتمع المدرسي في مواجهة مشكلة الإسكان، وربط المدارس بالمجتمع من خلال خدمات بنك التعمير والإسكان، بالإضافة إلى تأمين مستقبل الشباب بحصولهم على وحدات سكنية عند بلوغهم سن الرشد.وأشار إلى أنه لكى يحقق المشروع أهدافه فلابد من تكاتف العاملين بالوزارة والمديريات التعليمية المختلفة، وموجهي عموم التربية الاجتماعية والإخصائيين الاجتماعيين بالمدارس مع مسئولي بنك التعمير والإسكان لتوعية الطلاب بأهداف المشروع وطريقة فتح الدفتر ومميزاته التي يمنحها البنك لعملائه والتنويه إلى هذا الوعاء في يوم الإدخار المدرسي هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تفعيل دور اللجان الفرعية المشكلة من أعضاء وزارة التربية والتعليم والبنك من خلال وضع توجيهات اللجنة العليا موضع التنفيذ في النهوض بانتشار هذا المشروع فى جميع مدارس الجمهورية.وأكد وليد مطر، أن هذا المشروع يأتى فى إطار الدور التنموي الحيوي الذي يقوم به بنك التعمير والإسكان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والذى يهدف إلى تنمية الوعي الإدخاري لدى الطلاب وذلك حتى بلوغ سن 21 عامًا لغرس قيمة الإدخار لديهم وتمكينهم من التخطيط لمستقبلهم بإدخار مبلغًا من المال يمكنهم من الاشتراك في أحد المشروعات الإسكانية للبنك في إطار خطة الدولة لرفع عبء البحث عن وحدة سكنية عن كاهل الشباب وهم في مقتبل العمر، حيث تستثمر خلالها الأموال المدخرة لتكوين مقدم لوحدة سكنية منذ ما يقرب من واحد وعشرون عامًا لتفعيل المشروع القومي للإدخار.وأسفر السحب الذي أجُرى تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي عن فوز كل من:- الفائز بوحدة سكنية قيمتها 200000 جنيه الطالب أحمد محمد أحمد بفرع مدينة نصر، والجائزة الثانية مقدم وحدة سكنية بقيمة 100000 جنيه فاز بها الطالب فارس نبيه صادق عبده، وفازت بالجائزة الثالثة مقدم وحدة سكنية بقيمة 50000 جنيه الطالبة مريم شريف زكريا، بالإضافة إلى عدد (425) جائزة تتراوح قيمتها من 250جنيه إلى 1500 جنيه.جدير بالذكر أنه تم خلال اللقاء تكريم الطلاب الفائزين بسحب العام الماضى، وتقديم شهادات تقدير والجوائز المعلنة لهم.