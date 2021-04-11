إيران تعلن تعرض منشأة نطنز النووية لعمل إرهابي

كشفت إيران عن تعرض مصنع تخصيب اليورانيوم في نطنز بوسط البلاد إلى عمل إرهابي، وذلك بعدما أعلنت السلطات في وقت سابق الأحد أن المنشأة شهدت انقطاعا في التيار الكهربائي لم يعرف سببه.وقال رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي في بيان نقله التلفزيون الرسمي إن "الجمهورية الإسلامية في إيران، إذ تندد بهذا العمل الذي لا طائل منه، تشدد على ضرورة أن يواجه المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الإرهاب ضد الأنشطة النووية".