تحرير 26 محضرا عدم ارتداء كمامة في المنيا

قاد الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بأحياء المنيا، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية أسفرت عن تحرير ٢٦ محضر مخالفة الإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات بشوارع واحياء مدينة المنيا، وتم التصالح الفوري من قبل المواطنين.ورافق نائب رئيس المركز والمدينة خلال الحملة التي مرت على المقاهي، المخابز، الأسواق، المطاعم بمناطق عديدة في مدينة المنيا محمود طنطاوي مساعد رئيس حي شمال المدينة، عضو من الإدارة القانونية، وعضو من إدارة الأمن والعمليات ومحمود محمد عضو إدارة المتابعة.وأكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار الحملات بنطاق مركز ومدينة المنيا، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، مشددا على أن دور الوحدة المحلية لمركز المنيا والأحياء والقرى التابعة لها تنظيم مرور دوري مستمر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفض التجمعات، كالأفراح التي لا يلتزم مقيموها بالتدابير الصحية، وغلق مراكز الدروس الخصوصية.