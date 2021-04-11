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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

توزيع 12 ألف كرتونة غذائية على «الأولى بالرعاية» في بني سويف

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:44 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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تفقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اليوم، استعدادات مؤسسة مصر الخير ضمن خطتها لتوزيع مساعدات غذائية على الفئات الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، التي تتضمن توزيع كراتين مواد غذائية وخضار ولحوم ودواجن مجمدة،بجانب إعانات نقدية للتيسير على الفئات الأكثر احتياجا خلال أيام الشهر الفضيل

وتابع نائب المحافظ جانبًا من أعمال تعبئة وتجهيز 12 ألف كرتونة مواد غذائية بالسرادق المقام داخل سور مبنى ديوان عام المحافظة بشرق النيل ضمن خطة المؤسسة المبدئية للإطعام وتشمل توزيع "سند العيلة" ويتكون من كرتونة مواد غذائية وكيلو لحم 15 كيلو بطاطس بجانب إعانة نقدية قيمتها 200 جنيها.

وأوضحت حنان الدرباشي مدير مكتب مؤسسة مصرالخير ببني سويف أن أعمال التعبئة والتجهيز شارك فيها 250 متطوعًا ونجح في تعبئة الكميات المطلوبة خلال 5 ساعات فقط، وأن أعمال التوزيع سوف تبدأ غدًا وتستمر حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان، مضيفة أن المؤسسة تستهدف توزيع 30 ألف وجبة ساخنة خلال الشهر الكريم، بالإضافة إلى كارت الخير وكوبون ملابس العيد للأيتام وغير القادرين، منوهة إلى أنه قد سبق وأن تم توزيع 10 آلاف كرتونة و20 ألف دجاجة وقامت الموسسة بتوزيعها خلال النصف من شعبان.

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