خناقة بين الأهلي والزمالك على الفائز بلقب دوري الجمهورية

شهد دوري الجمهورية مواليد 99 خناقة بين الأهلي والزمالك بسبب تمسك كل فريق بتتويجه بالبطولة.





وأعلن الزمالك تتويج فريق الشباب بلقب دوري الجمهورية رغم الخسارة من الأهلي اليوم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي.





وشهد الملعب واقعة غريبة و هي احتفال كلا الفريقين بالتتويج ، وتأكيد كل جانب أنه الفائز باللقب .





وأكد مسئولو الزمالك أن لائحة اتحاد الكرة تنص على أن الأهلي كان يحتاج للفوز بفارق ثلاثة أهداف على الزمالك من أجل حصد الدوري ولكن الفريق الأحمر لم يتمكن من الفوز سوى بهدفين مقابل هدف ، خاصة أن اللائحة تنص على أن فارق الأهداف هو الحاسم في حالة تعادل الفريقين في عدد النقاط.





بينما أكد الجهاز الفني للأهلي أحقيته باللقب نظرا للاحتكام للمواجهات المباشرة ، حيث تفوق الأهلي في مواجهة اليوم على الزمالك بنتيجة 2/1.



