غدا.. قناة النهار تبدأ العرض المبكر لأعمال الماراثون الرمضاني

أعلنت قناة النهار عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، انطلاق العرض المبكر للماراثون الرمضاني، اعتبارا من الغد الإثنين.البداية مع مسلسل "بنت السلطان" بطولة روجينا، يبدأ في الثامنة مساء على النهار العامة والتاسعة مساء على النهار دراما، ثم مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال يبدأ من التاسعة مساء على النهار العامة بينما في العاشرة مساء على النهار دراما.ثم مسلسل "كله بالحب" بطولة زينة، يبدأ في العاشرة مساء على شاشة النهار العامة، والحادية عشر على شاشة النهار دراما، مرورا بمسلسل" ولاد ناس" بطولة رانيا فريد شوقي وصبري فواز ووفاء صادق وأحمد وفيق يعرض في تمام الحادية عشر مساء على النهار العامة، بينما يعرض على النهار دراما في تمام الثانية عشر مساء.وصولا إلى مسلسل" الطاووس" بطولة جمال سليمان، وسميحة أيوب وسهر الصايغ، يذاع في تمام الثانية عشر مساء على النهار العامة.