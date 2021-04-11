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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كاثوليك مصر يحتفلون بالقديسة مجدلية من كانوسا

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:42 م
الأنبا إبراهيم اسحق
الأنبا إبراهيم اسحق
جرجس صفوت
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احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديسة مجدلية من كانوسا.

وقال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، إن مجدلية من كانوسا ولدت يوم 1 مارس عام 1774م في فيرونا والدها هو الماركيز أوتافيو من كانوسا وأمها الكونتيسة المجرية تيريزا زلوها.

وأضاف الأب وليم في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه بمجرد انتشار عملها الرسولي طُلب منها البدء في مجتمعات جديدة. وسرعان ما تم إنشاء أديرة دينية في مدينة البندقية وبيرغامو وترينت، فحصلت كانوسا على الموافقة البابوية من البابا ليون الثاني عشر في 23 ديسمبر عام 1828م، وتم أيضًا إنشاء دير آخر للذكور ولكن لم يدم طويلًا بسبب الخلافات في الأساليب.

وتابع: "رحلت في يوم 10 أبريل عام 1835م بعد حياة قضتها في خدمة الفقراء والمرض والاهتمام بالفتيات والفتيان والمسنين. وثم منحها البابا بيوس الحادي عشر لقب خادمة الرب يوم 6 يناير عام 1927م. وفى بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان أعلنها البابا بيوس الثاني عشر طوباوية بعد حصول معجزات تمت بشفاعتها. وتم إعلان قداستها على يد البابا القديس يوحنا بواس الثاني في ساحة القديس بطرس يوم 2 أكتوبر عام 1988م".

بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

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