البابا فرنسيس يدعو للإجابة على تساؤل: هل أنا رحيم مع الآخرين؟

قال البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان:" اليوم هو اليوم الذي نسأل فيه أنفسنا: "أنا الذي نلت مرارًا سلام الله ومغفرته ورحمته، هل أنا رحيم مع الآخرين؟". لا نعيشنَّ نصفَ إيمان، يأخذ ولا يعطي، لقد نلنا الرحمة وبالتالي علينا أن نصبح رحماء بدورنا".وأضاف في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:" إنَّ جراح يسوع هي قنوات مفتوحة بينه وبيننا، وهي تفيض الرحمة على بؤسنا. إنها الدروب التي شرّعها الله لنا لكي ندخل في حنانه ونلمسه بأيدينا فلا نشكَّ بعد الآن أبدًا في رحمته".وتابع:" إنَّ الرب لا يريدنا أن نفكّر بسقطاتنا باستمرار وإنما أن ننظر إليه هو الذي يرى في سقطاتنا أبناء عليه أن يُنهضهم وفي بؤسنا أبناء عليه أن يحبّهم برحمة.