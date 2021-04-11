أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، نتيجة الفائزين بجوائز الدولة التقديرية في العلوم والعلوم التكنولوجيا المتقدمة، خلال رئاسته لاجتماع مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، وأعضاء المجلس، بمقر الوزارة.وجاءت الأسماء كالآتي:جوائز الدولة التقديرية: عددها عشرة جوائز خمسة في العلوم وخمسة في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وقيمة الجائزة مائتا ألف جنيها وشهادة الأكاديمية.- جوائز العلوم:أولًا: في العلوم الأساسية الدكتور عيد حسن عبد الرحمن أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة.ثانيًا: في العلوم الزراعية الدكتور مختار إبراهيم يوسف، أستاذ متفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية.ثالثًا: في العلوم الطبية الدكتور حسين إبراهيم إسماعيل، أستاذ متفرغ بكلية الصيدلة جامعة المنصورة.رابعًا: في العلوم والهندسية الدكتور عبد الظاهر محمد علي أبو زيد، أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة.خامسًا: في العلوم الطبية الدكتور محسن صالح أحمد الألفي، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس.- جوائز العلوم والتكنولوجيا المتقدمة:أولًا: في العلوم الأساسية الدكتور محمد محمد أحمد عبد العاطي، أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة سوهاج.ثانيًا: في العلوم الزراعية الدكتور محمود زكي سطوحي، أستاذ متفرغ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق.ثالثًا: في العلوم الطبية الدكتور عبد الناصر بدوي إبراهيم سنجاب، أستاذ متفرغ بكلية الصيدلة جامعة عين شمس.رابعًا: في العلوم الهندسية تم حجب الجائزة.خامسًا: في العلوم الأساسية الدكتور محمد فتحي الشحات درغام، أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة عين شمس.