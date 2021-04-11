بطريرك السريان الكاثوليك يترأس قداس مار إقليميس حنوش

ترأّس مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي القداس الإلهي الذي احتفل به الأب حبيب مراد القيّم البطريركي العام، أمين سر البطريركية، وذلك بكنيسة مار أغناطيوس الأنطاكي، في الكرسي البطريركي، المتحف – بيروت.خلال القداس، أقام غبطته صلاة جنّاز الأحبار الراقدين راحةً لنفوس المثلَّثِي الرحمات الأحبار الراقدين: البطريرك الكردينال مار أغناطيوس موسى الأول داود (٧ ابريل ٢٠١٢)، والبطريرك مار أغناطيوس بطرس الثامن عبد الأحد (٤ ابريل ٢٠١٨)، والمطران مار اقليميس يوسف حنّوش (٩ ابريل ٢٠٢٠).