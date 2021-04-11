4576 مواطنا تلقوا تطعيمات كورونا في القليوبية

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية أن إجمالي المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة حتى الآن بلغ 4576 مواطنا، منهم 1888 حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزي و1509 حصلوا على اللقاح من مركز طبي حجازي بشبرا و1179 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب.وأكدت المديرية في بيان أن التطعيمات للقاح تتم بمراكز التطعيات بمستشفى كفر شكر المركزي، ومركز طب الأسرة بسنديون، ومركز طبي حجازي بشبرا الخيمة وهي المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.وأوضحت المديرية أنها مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة في أعمال التطعيمات، للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر، على مستوى المحافظة، في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.