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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2252 إصابة بكورونا فى النمسا

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:47 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
وكالات
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أعلنت النمسا، اليوم الأحد، تسجيل 2252 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد- كوفيد 19"، ليصل إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 577007 إصابات.
وذكرت وزارة الصحة النمساوية، في بيان على موقعها الإلكتروني أنه تعافى من الفيروس، حتى الآن، أكثر من 532 ألف مصاب في حين وصل عدد الوفيات المسجلة بسبب الفيروس إلى 9687 حالة.
وبدأت النمسا في مطلع أبريل الجاري إجراءات الإغلاق الشامل، وهو الرابع منذ مارس 2020، حيث تم تشديد قيود الاتصال والخروج إضافة إلى فرض حظر التجول وإغلاق جميع المؤسسات التجارية غير الضرورية والمدارس، إضافة إلى إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة المزدحمة.

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