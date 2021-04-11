«3 صنايع والبخت مش ضايع»: شاب يطرق أبواب رزقه بعربة زلابية

قرر محمد عبد القادر طه، 30 عامًا، أن تكون حياته مختلفة وألا تقتصر مهنته على كونه مسئول تشغيل في إحدى الشركات، بل قرر أن يبحث عن موهبته وما يبدع فيه.الحكاية بدأت من توجيه سؤال لنفسه "هو أنا بعرف أعمل ايه؟"، لتكون الإجابة من هنا بعدما ركز في حديث الناس عنه وكلمات الثناء في شيء يقوم بعمله بنفسه كتفوقه في عمل الزلابية والبطاطس على سبيل المثال ومن هنا جاءت فكرة المشروع الأول.قال محمد لـ"الدستور"، إن فكرة المشروع الأولى جاءت من تشجيع الأشخاص حوله لكونه محبا للأطفال ففكرة عربة فشار وغزل البنات في منطقة العباسية من الأمور الجيدة بالفعل وكان صاحب الفكرة صديقا له، لكن لم يتحمس لاستكمالها ومن ثم قرر أن يستكمل المشروع وحاليًا أصبحت العربة تقوم ببيع الفشار وغزل البنات وكذلك البطاطس والزلابية.لا يكتمل العمل المهني دون وجود عمل تطوعي في حياة الإنسان يحثه ويشجعه طوال الوقت على العطاء والاستمرارية، بالفعل اشترك عبد القادر في جمعية خيرية كانت مهامها إسعاد الأطفال والجلوس معهم، وكذلك المشاركة في زيارات دار المسنين لرعاية كبار السن.أضاف عبد القادر أنه جاءته فكرة تنظيم الحفلات والإيفنتات المختلفة وسعي بمعاونة أحد الأصدقاء بأن يبدأ في المشرع من خلال تدشين صفحة على فيسبوك لكونه يدرك التعامل مع البلالين بشكل مختلف، وبدأ في تنمية مهاراته برؤية العديد من الأفكار المختلفة وتجربة تنفيذها حتى أصبح الأمر بالنسبة له ممتعا للغاية، ناصحًا الشباب أن يبحثوا عن موهبتهم وما الذي يتقنون فعله حتى يتخذ منه مشروع بجانب عمله الأساسي، وحينما يبدأ في مشروع لا بد أن يحسب المكسب وتكلفته وأن يدرس هذا بشكل جيد.