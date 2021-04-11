محافظ الغربية يفتتح معرض «أهلًا رمضان» في زفتى

افتتح الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، معرض أهلًا رمضان بمدينة زفتى والمقام أمام مجلس المدينة، ويضم 15 باكية بمشاركة شركات ومصانع الأغذية بمركز زفتى، بحضور الأستاذ محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين.وأشار المحافظ إلى أنه سيتم افتتاح معرض بكل مركز ومدينة وحي بإجمالي ١٢ معرض يخدم أهالي المحافظة من خلال توفير السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مدعمة طوال مدة الشهر الفضيل، مشيدًا بتقديم سلع ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة للمواطن، موجهًا بزيادة عدد الباكيات المخصصة للسلع الغذائية.يذكر أن المعرض تتنوع فيه المنتجات بين البلح، الياميش، الحبوب، التوابل، البقوليات، اللحوم، الدواجن، الأسماك، الخضروات والفواكه وغيرها من مستلزمات الشهر بعبوات مختلفة الحجم تناسب الجميع، بجانب الملابس والمنسوجات، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلبية احتياجات الأسرة المصرية على مدار شهر رمضان الكريم.