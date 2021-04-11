إزالة 4 حالات تعدي بالبناء المخالف على أراضي زراعية بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 4 حالات تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية بالقرى التابعة لها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.وقال عماد محمود رئيس قرية البرجاية، إنه تم إزالة وإيقاف أعمال لحالة بناء على أراضي زراعية بمساحة ١٧٥ متر خارج الحيز العمراني، مع تأكيده باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأضاف مصطفى الدبيكي رئيس قرية نزلة حسين أنه تم إزالة حالتي تعدي بناء أسوار مخالفة على أراضي ائتمان زراعي بقرية سوادة بأطوال ٢٥٠ متر.وأكد محمد محمود رئيس قرية صفط الخمار أنه تم إزالة حالة تعدي بقرية صفط الخمار عبارة عن تعدي بالبناء على أراضي زراعية بمساحة ١٧٥ متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدا لعرض المخالفين على النيابة العسكرية.من جانبه، أوضح العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هناك أساليب حديثة لرصد المخالفات في ظل التحول الرقمي من خلال وحدة المتغيرات المكانية مع التنسيق المستمر مع الأجهزة المعنية من قوات الشرطة والإدارة الزراعة وأملاك الدولة والري واتخاذ إجراءات رادعة حيال المتعديين والمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة والعسكرية.وطالب رئيس مركز ومدينة المنيا المواطنين بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي للسير في تقديم طلبات ترخيص البناء بالقرى داخل الأحوزة العمرانية من خلال استيفاء الإجراءات القانونية المنظمة لذلك مع ضرورة سرعة استيفاء ملفات التصالح لمن تقدموا بطلبات تقننين أوضاعهم على مخالفات البناء وتسليم الرسومات الهندسية ودفع رسوم المتغيرات المكانية لاستكمال واستيفاء ملفاتهم.