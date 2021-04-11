أقباط الغربية يحتفلون مع المسلمين بحلول رمضان (صور)

«مشاركة الأقباط إخوانهم المسلمين الطقوس الرمضانية من تعليق الزينة إلى الصيام والإفطار سويا، والاحتفال بشهر رمضان بتعليق زينة رمضان والأنوار وتبادل الزيارات هو من أهم مميزات الشهر الكريم في مصر، وكأنها لوحة تجمع طوائف الشعب المصري في نسيج واحد».. هكذا عبر الشاب القبطي وائل فسيخة، 34 سنة، ابن مدينة المحلة، عن مشاركته لأصدقائه المسلمين احتفالات الشهر الكريم، حيث لم يكتف بذلك بل تقاسم مع مشجعي غزل المحلة شراء زينة رمضان وتكفل هو بشراء الفانوس.وفي حديثه لـ«الدستور» أكد «فسيخة» أن «العشرة» التي تجمعه بأصحاب المحلات والعاملين بها جعلته يشاركهم أجواء احتفالاتهم بشهر رمضان ويجتمع معهم على مائدة واحدة وقت الإفطار تزامنا مع آذان المغرب، خاصة أنه يفطر صباحًا قبل الخروج من منزله واحتراما لشعورهم فإنه لا يأكل ولا يشرب أمامهم وقت الصيام خلال النهار حتى يحين موعد آذان المغرب ليجلس معهم على مائدة الإفطار، ولأنه من عشاق أرجنتين مصر غزل المحلة، فهو يحرص على أن يكون مع إخوانه من المسلمين فى كل الأجواء ومنها أجواء مباريات وتدريبات الفريق خلال الصيام فى رمضان.ويضيف: «احنا دائما مع بعض في كل مناسبة وأجمل حاجة في مصر إن شعبها طيب وبيحبوا بعض».ويحكي «وائل» الذي يعمل في تجارة الأسماك المملحة من فسيخ ورنجة وما شابه، أنه ينتظر آذان المغرب وقبل أن يحين موعده يسأل جيرانه من أصحاب المحلات متبقي كم دقيقة على الآذان ليمزح معهم «أنا صائم معاكم ومنذ فطار الصباح لم أتناول أي مأكولات»، مشيدًا بأجواء شهر رمضان الذي تختلف فيه المعاملات مع الزبائن عن باقي العام ويتمنى أن يكون العام كله شهر رمضان فذلك يريحه في التعامل مع الزبائن.