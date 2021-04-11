اختتام البرنامج التدريبي «دعم قدرات معاوني ومعاونات نيابات الأسرة»

اختتمت اليوم فعاليات البرنامج التدريبى "دعم قدرات معاوني ومعاونات نيابات الأسرة"، والذي أقيم بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والنيابة العامة وذلك بحضور محمد بريري رئيس النيابة بمركز معلومات النيابة، وأحمد شعبان رئيس نيابة فى التفتيش القضائي عضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، وأيمن سمير رئيس النيابة بإدارة النيابات، وولاء سليم الباحثة القانونية بمكتب شكاوي المرأة وبمشاركة ٦٠ من معاونات ومراجعات نيابات الأسرة بشمال وجنوب الزقازيق والمنصورة، دمياط، بورسعيد، السويس، اسماعيلية وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب.قدم محمد بريري فى محاضرته عرضا توضيحيا تناول فيه (محضر الحصر والترشيح، مفهومه وضوابطه) والإجراءات الحاكمة لتحرير قوائم ومحاضر الجرد.وأوضح أحمد شعبان الطلبات التي تقدم للمعاونات وما يندرج في اختصاصاتهم وكيفية التصرف فيها، الصرف المباشر وفقا للقانون رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٢٠ بالإضافة إلى الكتاب الدوري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من معالى المستشار النائب العام.اختتمت المحاضرات بجلسة نقاشية عامة عن المآخذ والأخطاء الشائعة والمعوقات التي تواجه عمل معاوني ومعاونات نيابات الأسرة بالإضافة إلى عرض نموذج محاكاة تم فيه تبادل للأدوار بمشاركة أحمد شعبان وأيمن سمير.واستعرضت ولاء سليم، ما تم اتخاذه من اجراءات في شأن تفعيل التوصيات الناتجه عن الدورات السابقة وأفادت بأنه قد تم عقد اجتماعات تشاورية مع كافة الجهات المعنية والتى نتج عنها العديد من النجاحات منها على سبيل المثال إستجابة البنك المركزي لتذليل العقبات التى تواجه السيدات مثل فتح حساب للوصية، الاستعلام عن الأرصدة بدون طلب خطاب من النيابة وصرف العائد للشهادات.وأفادت بأنه جارى تيسير بعض المشكلات والعقبات التى تواجه السيدات بالتعاون مع المجلس وقطاع الأحوال المدنية وجاري الوصول مع قطاع الاحوال المدنية لاستخراج كتاب دوري يختص بتيسير بعض الإجراءات الخاصة التى تحتاجها السيدات عند إستخراج بعض المستندات من قطاع الأحوال المدنية.