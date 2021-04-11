عائلة الشاب المنتحر فى البساتين: حالته النفسية تدهورت بسبب خلافات أسرية

استمعت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأحد، إلى أقوال أسرة شاب انتحر شنقًا في البساتين.وقال أهل المتوفي إنه يعانى من حالة نفسية سيئة فى الفترة الأخيرة بسبب المشاكل الأسرية ما دفعه للانتحار.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود جثة لشاب مشنوق داخل شقة بالبساتين.وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب وحول رقبتة حبل.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، العرض على النيابة التي تباشر التحقيق.