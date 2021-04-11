جامعة القاهرة تتصدر جوائز الدولة لعام 2020

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تصدر علماء الجامعة بجوائز الدولة (النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية)، والمرأة والرواد وشباب الباحثين الأفارقة لعام 2020، والتي أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا نتائجها اليوم الأحد 11 أبريل 2021.وقال الدكتور الخشت: إن جامعة القاهرة احتلت المركز الأول في جوائز الدولة لتحصل على نحو 22% من جوائز الدولة، ففي التقديرية (2) جائزة، والتشجيعية (12) جائزة، والرواد (1) جائزة، والمرأة (2) جائزة.وهنأ الدكتور الخشت أساتذة الجامعة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2020، مشيرًا إلى أن الجامعة تشهد تطورًا مستمرًا في كل المجالات الأكاديمية والبحثية والثقافية، مما أدى إلى تربع الجامعة وأساتذتها على عرش الجوائز في مختلف المجالات.وأوضح الدكتور الخشت أن جامعة القاهرة تدقق في اختيار مرشحيها لجوائز الدولة، سواء التي تمنحها جهات محلية أو دولية، ويخضعون لمعايير صارمة في الاختيار وتدفع بعض باحثيها للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية حتى لو لم يتقدموا من تلقاء أنفسهم.يذكر أن العدد الإجمالى للجوائز 76 جائزة بإجمالى 7 ملايين و700 ألف جنيه، تصدرت جامعة القاهرة المشهد بـ17 جائزة، ثم المركز القومى للبحوث 11 جائزة، ثم جامعة المنصورة 6 ثم عين شمس 5 ثم كل من الزقازيق والإسكندرية 4 وكل من بنى سويف والمنيا وسوهاج ومدينة الأبحاث العلمية 3 وباقى الجهات حصدت ما بين جائزة أو اثنين.وتبلغ قيمة جائزة النيل 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية، وشهادة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وجائزة الدولة التقديرية مائتين ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة من الأكاديمية، وجائزة التفوق 100 ألف جنيه وميدالية فضية وشهادة من الأكاديمية، أما جائزة الدولة التشجيعية قيمتها 50 ألف جنيه.