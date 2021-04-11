حبس سيدة تتاجر فى مخدر الشادو بالمعصرة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، بحبس سيدة بحوزتها كمية من المواد المخدرة بهدف الاتجار بمنطقة المعصرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات.ووردت معلومات سرية لمباحث قسم المعصرة تفيد بوجود سيدة لديها معلومات جنائية بدائرة القسم وبحوزتها كمية من المواد المخدرة.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنوا من ضبطها وبحوزتها كمية من مخدر الشادو والبودرة.وبمواجهة السيدة اعترفت بحيازتها المواد المخدرة بهدف الاتجار.وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.