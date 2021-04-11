تجديد حبس 3 أشخاص أثناء بيعهم أدوات نجارة مسروقة بمصر القديمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، حبس 3 أشخاص أثناء بيعهم أدوات نجارة مسروقة بمصر القديمة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.وكانت معلومات قد وردت لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام 3 أشخاص بعرض أدوات نجارة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، ويشتبه في كونها من متحصلات واقعة سرقة.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وتبين أنهم 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق مُحمل عليها "شنيور كهربائى – منشار كهربائى - أدوات نجارة – أسطوانة بوتاجاز –2 عتلة حديدية"، مجهولة المصدر.وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل ورشة نجارة كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة بأسلوب "كسر القفل" باستخدام السيارة والأدوات المضبوطة بحوزتهم.باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.