تدمير طائرة مسيّرة حوثية باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، الأحد، اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان ( جنوب غرب) المملكة بعد أن دمرت في وقت سابق اليوم طائرة مسيرة كانت باتجاه خميس مشيط في نفس المنطقة أيضا.

وقال التحالف في بيان له مساء اليوم الأحد إن "محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

ويطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلّف بعضها خسائر بشرية ومادية، وهو ما تصاعد في مؤخرًا بشكل لافت.

يذكر أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله كان أعلن يوم 22 مارس عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن تشملا وقفا لإطلاق النار في أنحاء البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة.