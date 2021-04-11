زينة تسابق الزمن للانتهاء تصوير «كله بالحب»

تصور الفنانة زينة مشاهد مسلسلها الجديد "كله بالحب" بشكل شبه يومي من أجل اللحاق بموسم رمضان.وكشف مصدر لـ"الدستور"، أن فريق العمل يواصل التصوير في منطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدا أنهم يكثفون ساعات التصوير خاصة وأنه سيتم تصويره بالتزامن مع عرضه، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يرفع المخرج شعار فركش خلال الأسبوع الثاني من رمضان."كله بالحب" بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفي درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا.