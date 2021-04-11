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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يوقع بروتوكول تعاون لتنمية الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني (صور)

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:20 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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وقع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمقر الهيئة بالقاهرة، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وغادة أبو زيد نائب المحافظ، حيث يهدف البروتوكول لتنمية الإنتاج الحيواني أو السمكي أو الداجني، بجانب تنفيذ عمليات تصنيع أو خدمات على منتجات زراعية أو غيرها.

يأتي ذلك في إطار السعي الجاد لتشجيع وتحفيز الاستثمار بكافة المجالات ولاسيما المجال الزراعي من أجل التيسير على المستثمرين وتنشيط الاستصلاح الزراعي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالمساعي المشتركة بين وزارة الزراعة والمحافظة لاستغلال المساحات والأراضي المتاحة والمتواجدة داخل نطاق المحافظة وتقع تحت ولاية الهيئة العامة للتعمير لطرحها للاستصلاح والاستزراع للتوسع في إقامة المشروعات الكبرى خاصة التي تهدف لزيادة الرقعة الزراعية والقدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق المحلية والدولية وبما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضح المحافظ أنه بموجب هذا البروتوكول ستقوم أجهزة المحافظة المختصة بقبول طلبات المستثمرين الراغبين في إنشاء مشروعات استصلاح واستزراع، وكذلك المشروعات المرتبطة بهذا المجال، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية لإقامة هذه المشروعات والحصول على الموافقات اللازمة له وصولًا لمرحلة العقد التي تختص بها الهيئة باعتبارها صاحبة الولاية على هذه الأراضي وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

تجدر الإشارة إلى أن برتوكول التعاون يهدف إلى تحسين مستويات المعيشة لسكان الريف والحد من معدلات الفقر في المناطق الريفية بإتاحة بيئة زراعية بجودة عالية، مع تطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه من خلال تطوير المحاصيل الحقلية والبستانية وتطوير إنتاجية الوحدة الحيوانية والداجنة، وكذا رفع القيمة المضافة للمحاصيل من خلال المشروعات المتكاملة ( زراعي – إنتاج حيواني – إنتاج داجني – التصنيع الزراعي).

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