مستشار وزير السياحة: عمل المطاعم في رمضان حتى الواحدة صباحا

أكد عبد الفتاح العاصى مستشار وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، استمرار العمل بالمطاعم المتواجدة داخل الفنادق خلال شهر رمضان بالإجراءات الاحترازية نفسها المتبعة واستقبال الرواد بنسبة 50% من الطاقة التشغيلية.وقال العاصى فى تصريح لـ"الدستور": "أما بالنسبة للمطاعم السياحية خارج الفنادق، سيتم العمل بها طبقا للتوقيت الصيفي لتغلق أمام الرواد فى تمام الواحدة صباحا بدءا من 16 أبريل الجاري"، موضحا أن الوزارة ستقوم بإيفاد لجان سرية خلال شهر رمضان للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية المختلفة للتأكد بصفة مستمرة من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية وبمواعيد الغلق المقررة لها.