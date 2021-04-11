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محافظات

جامعة قناة السويس تحتفل بتنصيب اتحاد الطلاب

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:14 م
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
مصطفى دياب
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قال الدكتور أحمد زكي رئيس جامعه قناة السويس، إن انتخابات اتحاد الطلاب في الجامعات تعلم الطلاب كيفية المشاركة السياسية ويجب أن يتعلمها الجميع بشكل صحيح ويكون لنا هدف مشترك هو كيفية المحافظة على وطننا وبناءه مهما كانت المغريات والضغوط.

جاء ذلك أثناء حفل تنصيب اتحاد طلاب الجامعة للعام الأكاديمي (٢٠٢٠_٢٠٢١) بحضور الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس جامعة القناة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور عمداء الكليات وهدى فرج أمين عام الجامعة ووكلاء الكليات ومنسقى الأنشطة الطلابية بالكليات ومديري إدارات رعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الطالب يجب أن يتعلم قبول الآخر مهما كان الاختلاف لأن الهدف واحد في النهاية وهو الحفاظ على جامعتنا.

من جانبه، أضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة لم تتوقف عن خطة الأنشطة الطلابية في فترة توقف الدراسة بل أعدت خطة موازية للأنشطة الطلابية بلغت ٢٠٠ نشاط طلابي، مشيدًا بالكليات التي تفوقت في الأنشطة هذا العام متمنيًا للاتحاد أن يستمر بقوته في ممارسة الأنشطة.

وقال الدكتور محمد غنيم منسق الأنشطة الطلابية، إن جامعة القناة أثبتت تميزها في الأنشطة الطلابية واستطاعت أن تحصل على المركز الثاني كأفضل جامعة بالأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أن لجان الاتحاد تعمل بكفاءة عالية لعمل أنشطة طلابية متنوعة مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتم عرض فيلم وثائقي لكافة الأنشطة الطلابية التي تمت خلال العام الجامعي.

وأشار محمد إبراهيم رئيس اتحاد طلاب الجامعة أن شباب مصر هم المحرك الذي يدفع الوطن إلى الرخاء والتقدم، مؤكدًا أن اتحاد طلاب الجامعة نظم العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية، وأن هدف الاتحاد هو خدمة زملائهم الطلاب، مؤكدا أن الجامعة ليست للتعلم فقط إنما هي مكان لصناعة حضارة وطن.

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