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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فرع النقابة في حلوان ينهي مشكلة محامية من السويس مع قسم البساتين

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:12 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
محمد جعفر
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أصدرت نقابة المحامين الفرعية بحلوان، بيانًا بشأن ما تم تداوله من احتجاز إحدى الأستاذات من محاميات السويس في قسم البساتين، وعرضها على النيابة مساء أمس.

وقالت النقابة الفرعية، إن المجلس كان له استجابة سريعة فور عمله بالواقعة، موضحة أن الأستاذ جمال الشخيبي نقيب الفرعية، والأستاذ هيثم جلاب عضو المجلس وأمين الصندوق، وعدد من السادة المحامين، انتقلوا على الفور للوقوف على صحة الأمر ومساندة الأستاذة.

وأكدت النقابة في بيانها، أن جهود النقيب والمجلس الفرعي والسادة الحضور من المحامين، المتمثلة في الانتقال والحضور مع الأستاذة المحامية أدت إلى إنهاء المشكلة وإخلاء سبيلها من سراي النيابة.

وأوضح نقيب الفرعية أن المحامية ذهبت لتنفيذ حكم قضائي على رئيس إحدى الشركات دون وجود قوة أمنية معهما، فاتهمت بالاعتداء، ولكن سرعان ما أدت النقابة الفرعية بحلوان دورها ومساندة الزميلة وانهاء المشكلة.

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