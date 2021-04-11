وزيرة الصحة تتفقد مستشفى حميات سوهاج (صور)

وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مستشفى الحميات والعزل بسوهاج بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل المحافظة، واحتلالها المركز الثاني في المعدلات.وبدأت الزيارة بمستشفى حميات البلينا جنوب المحافظة، بعد الانتهاء من الزيارات بمحافظة قنا، برفقة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وتتضمن جولة الوزيرة تفقد مستشفى حميات البلينا، حميات جرجا، حميات مدينة سوهاج، ومستشفى سوهاج العام، ومستشفى سوهاج التعليمى.كما يرافق الوزيرة خلال زيارتها الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة.