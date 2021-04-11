«تعليم الغربية» يكرم الأعمال المتميزة بمدارس التعليم الفنى

كرم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الأعمال المتميزة في التعليم الفني وإعلان أفضل المدارس في كل نوعية خلال العام الدراسي 2020 - 2021، بناءً على معايير محددة وهي الالتزام والانضباط في العملية التعليمية والبنية الأساسية والقيادة الإدارية والمدرسية والجودة والأنشطة وخدمة المجتمع.وتم تقسيم مدارس النوعيات "صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - مزدوج" إلى فئات "أ - ب - ج" كل نوعية على حدة من خلال برنامج إلكتروني مصنف فيه كل فئة لوحدها محدد لكل مدرسة تقرير مصور ودرجات كل معيار ونقاط الضعف والقوة.وترتب على ذلك أولا اختيار من مدارس الفئة (أ) أفضل المدارس الفنية كل نوعية على حدة "صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - مزدوج"، ثانيا عمل خطة متابعة لرفع كفاءة مدارس فئة (ب)، ثالثا عمل خطة تحسين ومتابعة لرفع كفاءة مدارس فئه (ج)، رابعا مشاركة أصدقاء جروب التعليم الفني فى اختيار الأفضل بناءً على عرض صور وفيديوهات لمدارس الفئه (أ) كمشاركة مجتمعية فى الاختيار.وتم اختيار أفضل المدارس "التعليم الفنى" على مستوى المحافظة، مدرسة كفر الزيات الثانوية الميكانيكية العسكرية، بإدارة كفر الزيات التعليمية - مدرسة طنبارة الثانوية الصناعية بنات، بإدارة شرق المحلة التعليمية- مدرسة السيدة صفية الثانوية الصناعية بنات، بإدارة بسيون التعليمية- مدرسة ناصر الثانوية الزراعية بنات، بإدارة شرق طنطا التعليمية- مدرسة المعتمدية التجارية بنات، بإدارة غرب المحلة التعليمية - مدرسة على بن أبى طالب التجارية المشتركة، بإدارة السنطة التعليمية - مدرسة نهطاى التجارية المشتركة، بإدارة زفتى التعليمية- مدرسة السنطة الثانوية الفندقية، بإدارة السنطة - مدرسة السمان الثانوية للتدريب والتعليم المزدوج، بإدارة شرق المحلة التعليمية - مدرسة عربكو الثانوية للتدريب والتعليم المزدوج بإدارة سمنود التعليمية.أما المدارس المتميزة خلال العام الدراسى 2020 -2021 فجاءت كما يلى: مدرسة محمد صلاح الثانوية الصناعية العسكرية بإدارة بسيون التعليمية - مدرسة السنطة الثانوية الصناعية العسكرية بإدارة السنطة التعليمية - مدرسة برما الثانوية الزراعية بإدارة غرب طنطا التعليمية - مدرسة خالد بن الوليد التجارية بإدارة شرق المحلة التعليمية - مدرسة فصول المحلة التجارية بنات بإدارة غرب المحلة التعليمية - مدرسة كتامة الثانوية التجارية المشتركة بإدارة بسيون التعليمية - مدرسة أبو صير التجارية بنات بإدارة سمنود التعليمية - مدرسة طنطا الثانوية الفندقية المتقدمة بإدارة غرب طنطا التعليمية - مدرسة الأورمان الثانوية الفندقية بإدارة السنطة التعليمية - مدرسة الصياد للتدريب والتعليم المزدوج بإدارة شرق المحلة التعليمية.حضر التكريم فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني بالغربية ومديرو الإدارات النوعية بالمديرية، وعلي جعفر، مدير إدارة التعليم الصناعى، ومحمود الشيخ، مدير إدارة التعليم الزراعي، وأمال غنيم، مدير إدارة التعليم التجارى والفندقى، وإيهاب عبد الله، مدير إدارة التعليم المزدوج.