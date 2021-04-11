«الكهرباء»: غرامات ومحاضر لسارقى التيار خلال رمضان

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك حملات دائمة طوال العام من الكهرباء والمحليات وشرطة الكهرباء، للتأكد من عدم وجود وصلات غير قانونية لتوصيل التيار.أضاف حمزة، لـ"الدستور"، أن الوصلات غير القانونية في شهر رمضان ترتفع، خاصة مع ما يعرف بزينة الشهر الكريم، حيث إن الوزارة وشركاتها التسع للتوزيع تتعامل مع أي وصلة غير قانونية بتحرير محضر سرقة تيار وهناك مساءلة قانونية وغرامات على مَن يقوم بعمليات التوصيل بشكل غير قانوني.كان المتحدث الرسمي للكهرباء قد أكد جاهزية شركات توزيع الكهرباء لشهر رمضان وما يصاحبه من زيادة في استهلاك المواطنين، وأن الوزارة لن تقوم بأي تخفيف للأحمال خلال شهر رمضان ولا توجد انقطاعات إلا في حالة وجود عطل فني، حيث إن هناك إجراءات تسبق دائمًا المناسبات، مثل الأعياد وشهر رمضان من توفير التغذية الكهربائية، خاصة مع ارتفاع احتياطي الإنتاج إلى 25%.