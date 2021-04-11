لخدمة الأعضاء.. «محامي السويس» تفتتح منفذا لبيع السلع الغذائية

أعلن نقيب محامي السويس أشرف فاروق، عن افتتاح منفذ بيع السلع الغذائية بمقر النقابة الفرعية، اليوم الأحد، لخدمة الأعضاء.وفي سياق آخر، كلف نقيب محامي السويس، سمير عبد ربه أمين صندوق النقابة بتنظيم والإعلان عن مسابقة دينية كبرى خلال شهر رمضان المعظم، وبالإشراف عليها وتوزيع جوائز قيمة على الفائزين بها يوميًا.جاء ذلك عبر صفحة النقابة الفرعية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.