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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرئيس السيسي يوجه بتنفيذ المشروع القومى لتصنيع ماكينات الإنتاج الصناعى

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:09 م
السيسي
السيسي
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اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى على المشروع القومى لتصنيع ماكينات الإنتاج الصناعى بتكنولوجيا التحكم الرقمى الآلى.


ووجه الرئيس بالإسراع فى تنفيذ المشروع لدعم استراتيجية الدولة فى امتلاك القدرة التكنولوجية فى الصناعات الدقيقة المرقمنة.


صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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