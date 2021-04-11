تعرف على تاريخ وحدة «المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة»

لاقت المرأة المصرية اهتمامًا كبيرًا من الدولة خلال السنوات الأخيرة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمًا لاستراتيجية 2030 التي تسعى لتمكين المرأة، وتعمل العديد من الوزارات لتحقيق هدف الاستراتيجية من خلال دعم وتمكين المرأة واتاحة فرص متنوعة لها في العمل مثل الرجل، ومن الوزارات التي تعمل على ذلك وزارة القوى العاملة التي أنشأت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة، ولكن ما قصة هذه الوحدة وكيف تساهم في دعم المرأة؟«الدستور» تستعرض في السطور التالية القصة الكاملة لوحدة «المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة».بدأت قصة وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي عام 2019، عندما أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، أول قرار فى 2019 يهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.ويأتي القرار تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.وبموجب القرار تم إنشاء وحدة بديوان عام وزارة القوى العاملة لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين، برئاسة الوزير نفسه، وعضوية اثنين من الشخصيات العامة والخبراء، ومثلهما من المجلس القومي للمرأة يرشحهما رئيس المجلس، بالإضافة إلى المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، ومدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل، وممثلين عن الإدارة المركزية للتدريب المهني، والموارد البشرية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والعلاقات الخارجية بالوزارة.وفي نوفمبر 2020 شاركت وزارة القوى العاملة في أولي الورشة التدريبية لوحدات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة التي تقام بمحافظة الإسكندرية.وسعت وزارة القوئ العاملة من خلال هذه الوحدة إلى نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء قدرات العاملين أو الراغبين في العمل من الجنسين الخاضعين لأحكام قانون العمل، من خلال برامج التدريب اللازمة، وورش العمل في الداخل والخارج، وتنفيذ حملات ولقاءات توعية على المستوى القومي حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في العمل.كما تعمل علي تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين من الجنسين وضمان تنفيذها ضمن خطة التدريب الخاصة بالوزارة، مع الاستعانة بالأدلة التدريبية التي تصدرها الجهات ذات الصلة والمجلس القومي للمرأة، والإعداد لزيارات متبادلة مع الوحدات المثيلة بالوزارات الأخرى والجهات ذات الصلة بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من الخبرات الناجحة ووضع آلية لتكامل العمل فيما بينهم، وذلك لضمان إدماج منظور النوع الاجتماعي في مجالات العمل المختلفة، ومتابعة تنفيذ أحكام تشغيل النساء، ودراسة الشكاوى الواردة من ذوي الشأن أو المجلس القومي للمرأة، والعمل على حلها.