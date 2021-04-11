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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«ارموها فى أى حتة».. سائق يعتدى على والدته ويرفض استقبالها بالمنزل فى رمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:29 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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"مش عايزها تقضي رمضان معايا.. ارموها في أي حتة".. هكذا رد ابن "بديعة زيدان" على فريق إغاثة ونجدة المشردين التابع لمحافظة كفر الشيخ عندما أخبروه بأن والدته تريد أن تخرج من دار الإيواء لقضاء شهر رمضان الكريم معه، حيث إنه ابنها الوحيد، ما أصابها بصدمة واضطرها لتغيير رأيها، وقررت أن تذهب إلى أحد إخوتها لقضاء الشهر الكريم معه.

ويكشف محمود أبو الحسن، رئيس فريق الإغاثة بمحافظة كفر الشيخ، في حديثه لـ"الدستور" عن تفاصيل معاناة السيدة بديعة، قائلا: "كانت البداية منذ عدة أشهر عندما ورد إلينا بلاغ بوجود مسنة مشردة في أحد شوارع مدينة دسوق، وعلى الفور ذهبوا إليها، وتبين أنها سيدة عاجزة لا تقوى على الحركة وتدعى بديعة من إحدى قرى مركز قطور التابعة لمحافظة الغربية وتبلغ من العمر 75 عاما، وأن ابنها الوحيد الذي يعمل سائقا ضربها ضربا مبرحا وطردها من المنزل مما اضطرها إلى اللجوء للشارع".

وأضاف: "تواصنا مع نجلها الذي جاء وتسلمها في مركز شرطة دسوق، متعهدا بالحفاظ عليها وعدم التعدي عليها، لكن بعد فترة من الوقت جاءنا بلاغ بوجود مسنة مشردة في الميدان الإبراهيمي، وعند ذهابنا إليها فوجئنا بأنها الحاجة بديعة، وأكدت أن ابنها ضربها وطردها مرة أخرى، لينتهي بها الحال في إحدى دور المسنين، ومع قرب حلول رمضان طلبت الخروج من الدار للذهاب لابنها لقضاء الشهر معه".

وأكد رئيس فريق الإغاثة، أن نجلها رفض استقبالها ما صدمها، وطلبت الذهاب لأحد إخوتها لقضاء الشهر الكريم معه، موضحا أن ما حدث يعد من أسوأ حالات عقوق الأبناء الذين قابلتهم في العمل.

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