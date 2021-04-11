المتهم بسب «فنانى موكب المومياوات»: «الأكاونت» مسروق ومقدم بلاغ

كشف بدر عياد، المتهم بالتطاول على الفنانين المشاركين في نقل المومياوات عن أن حساب "فيس بوك" الخاص به مسروق منذ أيام وتقدم ببلاغ لرجال الشرطة، ولم يهاجم الفنانين المشاركين في الحدث العالمي.كان المحامي شعبان سعيد، قد تقدم ببلاغ للنائب العام، وكيلا عن الدكتور أشرف حسن زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية، ضد بدر عياد، بتهمة السب والقذف للفنانين المشاركين في الحدث العالمي لنقل المومياوات.وذكر البلاغ أنه بمناسبة الحدث العالمي الذي تأهب له العالم وهو "نقل المومياوات" وقد شارك في هذا العمل العديد من الفنانين والفنانات المصريات وغيرهم كي يخرج العمل في هذه الصورة المشرفة ومنهم: "يسرا، سوسن بدر، منی زکي، نيللي کریم، هند صبري ". وإذ فوجئ الشاكي بالمشكو في حقه يقوم بالسب والقذف والطعن في أعراض كل الفنانات المشاركات في هذا العمل علي صفحته علي مواقع التواصل الاجتماعي وأخصها "فيس بوك"، والتي يتابعها الآلاف والمسماة "بدر عياد".