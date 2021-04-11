محافظ المنيا يتابع بناء 78 عمارة إسكان فوق متوسط

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، أعمال إنشاء 78 عمارة على أرض محلج شركة الوادي لحليج الاقطان بحي غرب بطريق مصر أسوان، على مساحة 41 فدانا، حيث تم تخصيصها ضمن الإسكان فوق المتوسط لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، تحت إشراف صندوق تطوير المناطق العشوائية، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.وأكد محافظ المنيا أن مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات، يعد مشروعا قوميا، وهو مبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستغلال الأراضي غير المستغلة، وإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات، لافتا إلى أن المشروع له عوائد عدة متوقعة سواء اقتصادية أو بيئية أو اجتماعية.وأضاف المحافظ أن رئيس الوزراء وجه بحصر الأراضي التي يمكن الاستفادة منها، وتم اختيار موقع أرض المحلج، لإنشاء مجمع سكني يضم كافة الخدمات، حيث يهدف إلى معالجة مشكلات العمران الملحة، وتتمثل في المناطق المتكدسة بالسكان وبها مخالفات كثيرة وللقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة وتهدد حياة سكانها الذين عانوا سنوات عدة من الإهمال والعشوائية.