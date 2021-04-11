محافظ بورسعيد يوجه بسرعة إنهاء تطوير فاطمة الزهراء

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمنطقة فاطمة الزهراء، بحضور مسئولى مؤسسة مشكاة نور.ووجه المحافظ بسرعة استكمال أعمال تطوير فاطمة الزهراء بحي الضواحي بما يتواكب مع مختلف أعمال التطوير التى شهدتها مناطق السيدة خديجة ونفيسة واللبانة بالضواحي، من خلال التعاون بين محافظة بورسعيد ومؤسسات المجتمع المدني والشركات المنفذة للمشروعات بالمحافظة.