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القبلة

العالم الإسلامي والشئون الإسلامية الماليزية توقعان مذكرة تعاون

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:39 م
الدكتور محمد بن عبدالكريم
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسي
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استقبل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين في الرياض، وزير الشئون الإسلامية بمملكة ماليزيا.
ورحب «العيسى» بضيفه الدكتور ذوالكفل محمد البكري الذي يزور المملكة العربية السعودية على رأس وفد ماليزي رفيع المستوى يضم عدة وزارات.
وأوضح الدكتور «العيسى» حرص الرابطة على تعميق علاقاتها مع مملكة ماليزيا، التي يُكن لها جميع المسلمين التقدير والمحبة، فيما ثمّن «البكري» جهود خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد السعودي، في خدمة الإسلام والمسلمين، ومن ذلك خدمة ضيوف الرحمن وتقدير بلاده لجهود الرابطة في الدول الإسلامية والعالم كله، وحرصها على ترسيخ قيم الوئام والتعايش عالميًا ودينيًا وثقافيًا، مؤكدًا أن جهود الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى، تجاوزت التأثير في الداخل الإسلامي إلى التأثير العالمي وبناء جسور المحبة والسلام والتعايش، وقد وقّع الطرفان مذكرة تعاون بين الرابطة والوزارة، كما أصدرا بيانًا مشتركًا يؤكد التزامهما بتعميق أواصر المحبة والإخاء.

وقام الوفد الشيخ محمد العيسى، بجائزة السلام بدولة ماليزيا لجهوده المشكورة سعيًا إلى أفضل عناية بشئون المسلمين، ودراسة قضاياهم ومشكلاتهم، وإيجاد أفضل الحلول المناسبة لها، ودعم جهود السلام والوئام حول العالم، وقد سلمها له رئيس الوفد.

ووقعت رابطة العالم الإسلامي ووزارة الشئون الإسلامية في ماليزيا، مذكرة تعاون مشترك تتضمن تفعيل مضامين وثيقة مكة المكرمة في ماليزيا، وذلك عبر إعداد خطة عمل مشتركة ذات برنامج زمني محدد، وسيتم رفع هذه الوثيقة التاريخية للجهات الماليزية المعنية بالحوار والتواصل الحضاري، ومن ثم نشرها في وسائل الإعلام وعقد الفعاليات الفكرية والثقافية لمناقشتها في الإطار الأكاديمي، كما سيسعى الطرفان لإدماج مبادئ الوثيقة في المناهج التعليمية، وإتاحتها لمنظمات المدنية الماليزية، وستعمل الرابطة والوزارة على التعريف بالإسلام وبمبادئه الأصيلة النابعة من قيم الوسطية والاعتدال، ومكافحة الغلو والتطرف والإسلاموفوبيا، بالإضافة إلى توضيح موقف الدين الحنيف من الحركات المتطرفة والتيارات المنحرفة، ويتضمن هذا النشاط تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين، وكذلك الاطلاع على المطبوعات الصادرة في الجهتين، لا سيما تلك المتعلقة بمجالات العمل الإسلامي وسُبل دعمه وتفعيله.

وتشمل المذكرة تبادل الدعوات بين الرابطة والوزارة في الإطار الأكاديمي، حيث سينفذ الطرفان أنشطة مشتركة بهذا الخصوص تتضمن عقد مؤتمرات وندوات ومحاضرات وحلقات نقاش، كما ستدعم الرابطة والوزارة المناسبات الدولية الهادفة إلى تعزيز التفاهم والسلام بين الشعوب والحضارات، وسيشترك الطرفان في التباحث حول القضايا الإنسانية المعاصرة، وسُبل معالجتها على النطاقين الإسلامي والدولي، وستعمل المذكرة على خدمة اللغة العربية وثقافتها، وتشجيع الاهتمام بها في أوساط الشعب الماليزي.

من جهة أخرى أصدر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ووزير الشئون الإسلامية الماليزي، بيانًا مشتركًا أكدا فيه سعادتهما بالاجتماع الأخوي الذي عقداه واستعرضا فيه مجالات التعاون المشترك، وعبّر الوزير الماليزي عن حرص بلاده على تنمية أواصر الأخوة مع كل المنظمات والشعوب الإسلامية.

كما نوّه الدكتور «البكري» بالجهود العالمية التي يقوم بها الدكتور العيسى بوصفه أمينًا عامًا للرابطة، والتي أثمرت عن تحقيق نقلة نوعية في الأداء، وساهمت بشكل غير مسبوق في مد جسور التعاون والتفاهم بين مختلف أتباع الملل والنحل.

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