محافظ بنى سويف يعدل مواعيد العمل الرسمية خلال رمضان

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، تعديل مواعيد العمل الرسمية بديوان عام المحافظة ودواوين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة، خلال أيام شهر رمضان المبارك، حيث تقرر حضور العاملين بالجهات التي تعمل 6 أيام في الأسبوع، في الساعة 9 صباحا والانصراف الساعة 1 ظهرًا، فيما تقرر حضور العاملين بالجهات التي تعمل 5 أيام في الأسبوع في الساعة 9 صباحًا والانصراف الساعة 2 ظهرًا.وتقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالتهنئة لكافة أبناء وأهالي بني سويف عامة والعاملين بالجهاز الإداري خاصة بحلول الشهر الفضيل، داعيا المولى عز وجل أن يعيده عليهم وعلى مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركة.