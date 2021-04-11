الوقود والفاكهة أبرزها.. 33% زيادة فى الصادرات المصرية للسعودية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية للسعودية إلى حدود 160.3 مليون دولار مطلع عام 2021 مقابل 120 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت نسبتها 33.6%.وأوضح جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن أهم الصادرات المصرية للسعودية تمثلت فى وقود بقيمة 27.3 مليون دولار، فواكه 26.8 مليون دولار، حديد وصلب 15.3 مليون دولار.يشار إلى أن جملة الصادرات المصرية قد سجلت 2.4 مليار دولار خلال يناير 2021 مقابل 2.7 مليار دولار خلال يناير 2020، كما بلغت جملة الواردات 5.6 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.