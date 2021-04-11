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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يصدر كتابًا دوريًا بشأن إجراءات مواجهة كورونا

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:02 م
أسامة القاضي
أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الشركات والهيئات، خلال الكتاب الدوري رقم "43" لسنة 2021، بضرورة الالتزام التام بتطبيق القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، ضمن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال محافظ المنيا: إن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر حزمه من القرارات، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وفقًا للقواعد والمعايير المنوط بها لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وتتضمن استقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح.

وأشار إلى أنه تنفيذًا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووفقا للضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف، يجب الالتزام بألا تزيد مدة صلاة التراويح عن 30 دقيقة واقتصار استقبال النساء لأداء صلاة التراويح على المساجد الكبرى وبها أماكن لهن الالتزام بعدم اصطحاب الأطفال لصلاة التراويح وعدم استقبال المصلين بالمساجد لأداء صلاة التهجد، بالإضافة للالتزام بعدم الاعتكاف بالمساجد.

ووجه المحافظ بحظر إقامة موائد الرحمن، سواء في الأماكن المفتوحة في الشوارع – الميادين – ساحات المساجد – مداخل الأبنية السكنية أو الأماكن المغلقة، كما وجه بحظر إقامة أو تنظيم الدورات الرمضانية في الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والصالات المغطاة وغيرها من المنشآت والأبنية الرياضية سواء المفتوحة أو المغلقة، أو في الشوارع والميادين العمومية أو الساحات الشعبية.

وشدد على ضرورة المتابعة الميدانية من الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية لمتابعة مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال المرور الميداني ومتابعة الحالة العامة لوسائل الموصلات ومواقف السيارات، وبالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية داخل كل مركز بنطاق المحافظة، وضرورة الالتزام بتنفيذ خطة الدولة الشاملة والحد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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