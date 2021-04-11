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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: الصادرات تتخطى مليارى دولار مطلع 2021

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:24 م
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن صادرات مصر لأكبر الأسواق العالمية تخطت مليارى دولار مطلع العام الجارى 2021، واستحوذت الأحجار الكريمة على النصيب الأكبر بقيمة 104.5 مليون دولار، يليها الوقود ومشقاته بقيمة 94 مليون دولار، ثم الملابس الجاهزة 78 مليون دولار.

ولفت تقرير الإحصاء الذى حصلت "الدستور" على نسخة منه، إلى أن الإمارات جاءت فى المرتبة الأولى بين الأسواق العالمية الأكثر استقبالًا للصادرات المصرية بقيمة 175.2 مليون دولار مطلع عام 2021 مقابل 275.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وتمثلت أهم الصادرات المصرية إليها فى لؤلؤ وأحجار كريمة بقيمة 104.5 مليون دولار، ووقود 13.1 مليون دولار، أجهزة كهربائية وآلات 9.9 مليون دولار، فواكة وأثمار 8.9 مليون دولار.

كما لفت التقرير إلى أن إيطاليا جاءت فى المرتبة الثانية حيث ارتفعت الصادرات المصرية إليها لـ170.6 مليون دولار مطلع عام 2021 مقابل 134.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة بلغت نسبتها 26.7% خلال عام، وتمثلت أهم الصادرات إليها فى وقود بقيمة 54.2 مليون دولار، أسمدة 29.6 مليون دولار، خضر ونباتات 8.3 مليون دولار.

وارتفعت أيضًا الصادرات المصرية لتركيا إلى 151.4 مليون دولار مطلع عام 2021 مقابل 143.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة 5.6%، وتمثلت أهم الصادرات فى آلات وأجهزة كهربائية 18.6 مليون دولار، أسمدة 14.6 مليون دولار.

فيما سجلت صادرات مصر لأمريكا 131.7 مليون دولار مطلع عام 2021 مقابل 137.3 مليون دولار خلال العام السابق عليه، وتمثل أهم الصادرات فى ملابس جاهزة بقيمة 78 مليون دولار، سجاد وأغطية أرضيات 15.7 مليون دولار، والصين 107.4 مليون دولار مقابل 119.3 مليون دولار، البرازيل 40.6 مليون دولار مقابل 13.6 مليون دولار، أستراليا 31.1 مليون دولار مقابل 2.5 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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