«ما بعد الجندر» في كتاب جديد عن دار أروقة للترجمة

صدر حديثًا عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر كتاب "ما بعد الجندر خصوصيات التعاضد في ما بعد الإنسانية" الناقد والشاعر العراقي أحمد ضياء وجاء الكتاب في 429 صفحة من القطع المتوسط.ذهب الكاتب في الفصل الأول والمعنون بما بعد الجّندر المرجعيّات المعرفيّة، مستطردًا للمفاهيم بين الجّندر وما بعد الجّندر وملاحقة الأسس الثّقافيّة والطّبيعيّة المتعالقة بين هذه الذّوات المعرفيّة.في حين جاء الفصل الثّاني والمعنون بأدائيّة الفنون في خطاب ما بعد الجّندر السّايبورغ، وفي هذا المتن المفاهيمي حاول الكاتب أن يعرّج علىٰ الذّوات المجاورة ذات البنيات الإنتاجيّة المتلاحقة، ليكوّن ضمن هذه العناويين أساسيّة في رزم الذّوات المحيطة بهذا الاشتغال.وشمل الفصل الثّالث والمعنون بما بعد الجّندر المسرحي البنية وآليّات التّواصل، وفيه يجري التّعريج علىٰ البنية المابعديّة الّتي استطاع الكتّاب والمخرجون التّعامل معها وما الأفعال والآليّات الَّتي من خلالها يتم تشكيل الفضاء الدّرامي بعمومه؟ ثم جاءت المؤشّرات الَّتي أسفر عنها الإطار النّظري.جاء الفصل الرّابع، والمكنّى تطبيقات اجرائيّة إذ ضمَّ خمس نماذج موزّعة علىٰ نصين وثلاثة عروض، ومن ثم المصادر والمراجع التي أعتمد عليها المؤلف في متن كتابه.ومن متن الكتاب "ثمّة الكثير من التأملات الّتي ينبغي الوقف عندها من أجل فتح المنجز المتعالق داخل هذه الاشكالات المتعامل معها علىٰ مختلف الأبعاد اليومية، الحياتية، وكذلك لتعزيز حضورها في الخطاب العام للمسرح، وبكل تأكيد تكون رامية إِلَىٰ فتح أدوات المسرح لأكثر من عينة تتراكم ابستمولوجيًا مع الحيازات ذات الحضور الاختلافي، والّتي من شأنها خلق موضوع منافس للموضوع الأصل أو مجاري إليه في فتح علاقات متناغمة تخفف من وطأة وكاهل العجز المصاحب لهذا التوتر المشهر ببعض التفاعلات الناجمة عن أثواب المعرفة وارتكانها إِلَىٰ المرئي والمكرس داخل مؤشرات عقولنا.