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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى حميات البلينا بسوهاج

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:11 م
هالة زايد
هالة زايد
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، محافظة سوهاج لتفقد عدد من مستشفيات الحميات والعزل بالمحافظة، بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل المحافظة، واحتلال المحافظة المركز الثانى فى تزايد معدلات الإصابة بكورونا.

وبدأت الزيارة بمستشفى حميات البلينا، جنوب المحافظة، بعد الانتهاء من الزيارات بمحافظة قنا، وبرفقة اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وتتضمن جولة الوزيرة تفقد مستشفي حميات البلينا، حميات جرجا، حميات مدينة سوهاج، ومستشفى سوهاج العام، ومستشفى سوهاج التعليمى.

كما يرافق الوزيرة، خلال زيارتها، الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة.

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