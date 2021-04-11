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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سجن عاطل وشقيقته 5 سنوات للاتجار بالمخدرات في الإسكندرية

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:38 م
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، بمعاقبة عاطل وشقيقته بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بعد اتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد هيثم عزت مزيد، ومحمود سلامة شرف الدين وأمانة سر عادل عزت ومصطفى أبو يسر.

ترجع أحداث القضية رقم 263 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بقيام المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان قيام كل من (م.ج.م) عاطل، وشقيقته (س.م.ج) ربة منزل، بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم.

وتم إعداد مأمورية للقبض عليهما وعقب تحديد أماكن تواجدهما تمكنت القوة من القبض عليهما أثناء تسليمها مواد مخدرة لأحد عملائهم إلى أن المتهم الأول والعملية لاذا بالفرار وتم القبض على المتهمة الثانية، وتفتيشها عثر بحوزتها داخل حقيبة جلدية على عدد طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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