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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: زيادة إصابات كورونا بنسبة 0.2% خلال 24 ساعة

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:57 م
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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سجلت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 2. 0 % خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حتى صباح اليوم الاحد بتوقيت نيويورك، ليصل الإجمالي إلى 2. 31 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني بنفس قدر متوسط الزيادة المسجل على مدار الأسبوع الماضي، والذي كان 2. 0%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بالفيروس، بواقع 7ر3 مليون إصابة، بزيادة طفيفة عن نفس التوقيت أمس السبت.

وشهدت ولاية مشيجان زيادة بنسبة 9ر0 % في عدد الإصابات مقارنة بنفس التوقيت أمس السبت، ليرتفع الإجمالي إلى 820 ألفا و404 حالات إصابة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع 98 وفاة.

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