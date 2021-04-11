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الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مؤلف «النمر»: العمل يتناول خبايا صناعة الذهب

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:30 م
الكاتب محمد صلاح
الكاتب محمد صلاح العزب
حسين الجندي
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أكد الكاتب محمد صلاح العزب، أن مسلسله الجديد "النمر" الذى يتعاون فيه مع النجم محمد إمام والمقرر عرضه في شهر رمضان، على قناة الحياة في مصر وقناة أبو ظبى في الخليج ومنصتي watch it وشاهد vip، يعتمد على الدراما الاجتماعية التي تغلب عليها الأكشن.

وأشار العزب في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى أن أحداث المسلسل تدور في منطقة الصاغة والصراعات ما بين التجار الكبار والشريحة السفلى من الصنايعية والبائعين الصغيرين وتجار الفضة، لافتًا أن العمل عن خبايا صناعة الذهب من نواحي مختلفة سواء الشرعية وغير الشرعية، والتنقيب عن الدهب غير الشرعي وتجارة الألماس غير الشرعية.

وتابع العزب أن محمد إمام يجسد في "النمر" دور صعيدي لأول مرة في حياته، وأنه الوحيد الذى يتحدث بالصعيدي من بين كل الأبطال، موضحًا أن إمام عمل كثيرًا على الشخصية قبل بدء التصوير لاسيما لتحدثه بلهجة صعيدية مختلفة عن باقي الأبطال إضافة إلى تضمن العمل العديد من مشاهد الأكشن التي تدرب عليها إمام بشكل مميز.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

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