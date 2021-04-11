انطلاق برنامج «سفراء الحقوق» بمكتبة الإسكندرية
الأحد 11/أبريل/2021 - 04:27 م
هبه عويضهطباعة
انطلق برنامج سفراء الحقوق من مكتبة الإسكندرية، تحت رعاية اليونسكو والعديد من الهيئات الدولية بالتعاون مع جمعية التنمية الفكرية والبيئية بمشاركة ٨ مدارس قومية ودولية.
ويستهدف البرنامج نشر الوعي باتفاقية حقوق الطفل الدولية لعام ١٩٨٩، مساعدة الأطفال على استخدام أدوات تعبير إبداعية لنشر الوعى بين أقرانهم.
ويستهدف البرنامج نشر الوعي باتفاقية حقوق الطفل الدولية لعام ١٩٨٩، مساعدة الأطفال على استخدام أدوات تعبير إبداعية لنشر الوعى بين أقرانهم.