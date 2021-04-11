انطلاق برنامج «سفراء الحقوق» بمكتبة الإسكندرية

انطلق برنامج سفراء الحقوق من مكتبة الإسكندرية، تحت رعاية اليونسكو والعديد من الهيئات الدولية بالتعاون مع جمعية التنمية الفكرية والبيئية بمشاركة ٨ مدارس قومية ودولية.ويستهدف البرنامج نشر الوعي باتفاقية حقوق الطفل الدولية لعام ١٩٨٩، مساعدة الأطفال على استخدام أدوات تعبير إبداعية لنشر الوعى بين أقرانهم.