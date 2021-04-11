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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أسماء الفائزين بجائزة الدولة فى العلوم والعلوم المتقدمة

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:38 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
إسراء جمال
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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، نتيجة الفائزين بجوائز الدولة في العلوم والعلوم التكنولوجيا المتقدمة، وذلك خلال رئاسته اجتماع مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

وهي كالآتي:
جوائز النيل: عددها جائزتان وقيمتها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة الأكاديمية.
أولا جائزة العلوم: الدكتور حسين مصطفى موسي، أستاذ متفرغ بالمعهد القومي الأورام بجامعة القاهرة.

ثانيًا: جائزة العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.
الدكتور محمد حسن علي طلعت، أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة عين شمس.

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